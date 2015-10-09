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Ван Дейк может покинуть "Ливерпуль" и перейти в итальянский гранд

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Ван Дейк может покинуть "Ливерпуль" и перейти в итальянский гранд Вирджил ван Дейк. Фото: Depositphotos/[email protected] ©

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк стал одной из главных трансферных целей "Милана" на лето 2027 года. Контракт 35-летнего нидерландца истекает 30 июня, и стороны пока не договорились о его продлении, передают Vesti.kz.

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Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк стал одной из главных трансферных целей "Милана" на лето 2027 года. Контракт 35-летнего нидерландца истекает 30 июня, и стороны пока не договорились о его продлении, передают Vesti.kz.

По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб рассчитывает подписать футболиста на правах свободного агента.

Интерес "Милана" и позиция игрока

Владелец "Милана" Джерри Кардинале рассматривал кандидатуру Ван Дейка ещё летом, но тогда у защитника оставался год по контракту. В итальянском клубе считают, что опытный нидерландец сможет помочь в развитии молодых защитников, как это делает Лука Модрич после перехода в стан "россонери" из "Реала" в 2025 году.

Сам Ван Дейк недавно заявил, что готов сменить команду, если не получит нового предложения, так как не намерен ждать решения руководства бесконечно.

Конкуренты за защитника

В текущем сезоне нидерландцев провёл 15 официальных матчей и отыграл без замен все десять стартовых туров АПЛ. Его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро (данные Transfermarkt).

Помимо "Милана", на Ван Дейка претендуют клубы из Саудовской Аравии, а также турецкие "Галатасарай", "Фенербахче" и "Трабзонспор", где выступает его бывший партнёр по "Ливерпулю" Мохамед Салах.

С 1 января 2027 года защитник получит право официально вести переговоры о предварительном контракте с другими клубами.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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