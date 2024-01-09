Футбольный клуб "Наполи" проведет большую часть недели в закрытом режиме: такое решение руководство приняло после разгромного поражения, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в матче 19-го тура итальянской Серии А "Наполи" уступил "Торино" со счетом 0:3. После первого круга неаполитанцы занимают 9-е место, будучи действующими чемпионами.

После игры спортивный директор "Наполи" Мауро Мелузо допустил, что команду закроют на базе.

"Мы приносим извинения нашим болельщикам за этот матч. Команда немного неузнаваема, и мы думаем над тем, как мотивировать ее, чтобы все пришло в норму. Планирует ли "Наполи" закрыть игроков на базе, чтобы помочь им лучше сконцентрироваться на футболе? Мы встретимся на базе и решим. Маццарри? Клуб, я и команда ему доверяют", – приводит слова Мелузо Football Italia.

По данным La Gazzetta dello Sport, "Наполи" действительно решил закрыть игроков, но не базе, а в отеле Serapide в Неаполе. Там футболисты будут тренироваться большую часть недели.

Точные сроки не уточняются, но ожидается, что в таком режиме команда будет работать до матча с "Салернитаной", который состоится 13 января.

Добавим, что "Наполи" сменил тренера по ходу сезона. В ноябре вместо Руди Гарсии пришел Вальтер Мадзарри, но ситуация стала только хуже.

На момент увольнения Гарсии "Наполи" шел четвертым и в среднем набирал по 1,75 очка за матч. За полтора месяца и 10 матчей при Мадзарри команда скатилась на девятое и в среднем набирает по одному очку за матч. К тому же "Наполи" не забивает уже четыре игры подряд.

У "Наполи" три поражения в четырех последних матчах. Отставание от лидирующего "Интера" – 20 очков. При новом тренере всего три победы в 10 матчах.