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"Комо" объявил решение по трансферу таланта в "Реал"

Фото: ©ФК "Комо"

Спортивный директор итальянского "Комо" Карлальберто Луди высказался о возможном возвращении испанского центральго защитника Хакобо Рамона в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

"Комо" не получал предложений от "Реала"

Ранее появились сообщения о том, что "королевский клуб" намерен вернуть своего воспитанника уже в ближайшее время. Однако, по словам Луди, никаких контактов с руководством "Реала" по поводу будущего испанского защитника не было.

"Мы не получали никаких сообщений от "Реала" по поводу будущего Хакобо Рамона». Он точно не уйдет в январе", — цитирует слова Луди инсайдер Фабрицио Романо.

Таким образом, в "Комо" не рассматривают возможность расставания с футболистом в зимнее трансферное окно.

Хакобо Рамон Фото: Depositphotos/demarco.alessio@gmail.com

Статистика Рамона в нынешнем сезоне

"Комо" приобрёл Рамона у "Реала" летом 2025 года за 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне 21-летний защитник провёл 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость испанца составляет 45 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 11 9 2 0 25-9 29
2 Интер 11 9 1 1 28-13 28
3 Рома 11 8 3 0 31-10 27
4 Милан 11 7 3 1 23-13 24
5 Комо 11 7 2 2 18-10 23
6 Фрозиноне Кальчо 11 6 2 3 24-15 20
7 Ювентус 11 5 3 3 15-12 18
8 Болонья 11 5 2 4 16-14 17
9 Кальяри 11 5 1 5 10-15 16
10 Наполи 11 4 3 4 18-14 15
11 Торино 11 4 2 5 15-17 14
12 Аталанта 11 4 2 5 17-20 14
13 Дженоа 11 4 1 6 11-16 13
14 Лечче 11 3 1 7 12-22 10
15 Фиорентина 11 2 3 6 17-25 9
16 Парма 11 2 2 7 9-17 8
17 Сассуоло 11 2 2 7 16-29 8
18 Монца 11 2 1 8 17-25 7
19 Венеция 11 2 0 9 8-21 6
20 Удинезе 11 1 2 8 12-25 5

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