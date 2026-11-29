Миланский "Интер" разгромил на своём поле "Дженоа" в матче 13-го тура итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане при судействе Джованни Айрольди завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0.

Счёт на 29-й минуте открыл нападающий миланцев Лаутаро Мартинес, а на 40-й минуте Маркус Тюрам удвоил преимущество команды. В компенсированное к первому тайму время (45+3-я) Петар Сучич реализовал пенальти и довёл счёт до крупного. Окончательный результат на 54-й минуте установил Тюрам, оформивший дубль.

После этой победы "Интер" набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Лацио" на три балла. "Дженоа" с 16 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре "Интер" сыграет на выезде с "Фрозиноне" (5 декабря), а "Дженоа" примет на своём поле "Торино" (6 декабря). При этом уже 2 декабря команды вновь встретятся между собой в Милане - в рамках 1/8 финала Кубка Италии.