"Интер" угодил в громкий коррупционный скандал после финала Лиги чемпионов

Миланский "Интер" оказался в центре крупнейшего финансового скандала в итальянском футболе со времен "Кальчополи", передают Vesti.kz.

По информации The Touchline, в период с 2016 по 2019 год клуб получил около 300 миллионов евро от фиктивных азиатских спонсоров. Эти средства якобы использовались для обхода правил финансового фэйр-плей, установленных Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отдельное внимание привлекает тот факт, что, несмотря на серьезность нарушений, руководство Итальянской федерации футбола якобы помогло "Интеру" избежать каких-либо санкций. Более того, клубу приписываются связи с ультрас, имеющими отношение к организованной преступности.

Отметим, что скандал разгорелся вскоре после разгромного поражения "Интера" от ПСЖ (0:5) в финале Лиги чемпионов — самого крупного по счету за всю историю решающих матчей турнира.

Напомним, "Кальчополи" — коррупционный скандал 2006 года, в результате которого туринский "Ювентус" был лишен двух чемпионских титулов и переведен в Серию B. Также пострадали другие топ-клубы Италии.