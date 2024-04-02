"Интер" победил и квалифицировался в Лигу чемпионов на новый сезон

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 07:15
©ФК "Интер"

Миланский "Интер" одержал победу над "Эмполи" в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Федерико Димарко (5-я минута) и Алексис Санчес (81-я).

Благодаря этой победе "Интер" набрал 79 очков и стал недосягаемым для "Ромы" (52 очка), идущей на пятом месте в таблице. Команда Симоне Индзаги обеспечила себе место в первой четверке Серии A по итогам сезона, которое дает право выступить в основном турнире Лиги чемпионов.

Также "Интер" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 24 матчей (20 побед, 4 ничьих). В нынешнем сезоне Серии A "нерадзурри" потерпели только одно поражение - 27 сентября 2023 года в матче против "Сассуоло" (1:2).

"Интер" опережает идущий вторым "Милан" на 14 очков. "Эмполи" (25 очков) потерпел четвертое поражение подряд и опустился в "зону вылета" - на 18-е место.

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