Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии

Грузинский форвард "Наполи" Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком сезона-22/2023 в чемпионате Италии, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт Серии А.

Рейтинг был составлен на основе расширенного анализа данных отслеживания, предоставленных системой Hawk-Eye. Он учитывает статистические показатели, тактические решения и позиционирование игрока. Это позволяет анализировать важные аспекты, такие как движение без мяча, выбор позиции и вклад в общую эффективность команды, что дает объективную и качественную оценку.

Среди основных достижений, позволивших Кварацхелии выделиться среди других игроков, следующие данные:

- Техническая эффективность на уровне 94,8 процента, что является рекордом последних пяти лет в Серии А и соответствует высочайшим показателям среди лучших форвардов в Европе.

- Он поддерживал высокую физическую форму, превысив 95 процентов физической эффективности в 17 матчах, что является замечательным достижением.