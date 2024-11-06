Некоторые СМИ отправляют экс-тренера "Барселоны" Хави Эрнандеса в "Милан", передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, "Милан", в настоящее время занимающий седьмое место в Серии А, может рассмотреть вопрос об увольнении своего тренера Паулу Фонсеки из-за результатов, которые в начале сезона оказались ниже ожиданий. Возможность прибытия Хави на пост главного тренера итальянской команды представляет собой не только изменение курса "Милана", но и возможное препятствие в планах "Барселоны" в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что приход Хави на "Сан-Сиро" будет рассматриваться "Миланом" как возможность укрепить характер и стиль команды, элементы, которые характеризуют испанского тренера и которые высоко ценились на его последних этапах. Если подписание Хави будет подтверждено, одно из его первых требований по структурированию команды будет вращаться вокруг важности Рафаэля Леау. Португалец, одна из самых талантливых и несбалансированных фигур в команде, не был приоритетом для Фонсеки, который несколько раз оставлял его на скамейке запасных, порождая спекуляции о его возможном уходе.

Однако возможное прибытие Хави в "Милан" полностью изменит ситуацию. Хави – тренер, который понимает важность креативных игроков, и все указывает на то, что он сделает Леау ключевым элементом своей игровой схемы. Эта обновленная уверенность и центральная роль, которую он мог бы играть под руководством Хави, значительно снизят вероятность ухода португальца в январе. Таким образом, то, что изначально казалось взаимным интересом между "Барселоной" и Леау, может быть сорвано, если Хави возьмет бразды правления на "Сан-Сиро" в свои руки.

Напомним, Хави тренировал "Барселону" с 2021 по 2024 год. Сообщалось, что он продолжит работу в каталонском клубе, но после его заявлений о финансовой неустойчивости "сине-гранатовых" с ним решили расстаться. Его преемником стал немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.