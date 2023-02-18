"Наполи" обыграл в гостях "Сассуоло" (2:0) в рамках 23-го тура чемпионата Италии по футболу (Серия А), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Голами отметились Хвича Кварацхелия (12-я минута) и Виктор Осимхен (33-я). Благодаря этому успеху "Наполи" набрал 62 очка и закрепил лидерство в турнирной таблице, а Сассуоло (24) расположился на 15-м месте из 20.

При этом 22-летний грузинский вингер Кварацхелия добился уникального достижения.

По информации Opta Sports, Кварацхелия забил свой 10-й гол в Серии А, став самым молодым игроком "Наполи" с 10+ голами за сезон с 1930 года.

Он не уходит с поля без голевых действий в последних пяти матчах, у него четыре гола и четыре передачи на этом отрезке.

Также Кварацхелия делит первое место в топ-5 лигах Европы в этом сезоне по результативным действиям после carries (голы и ассисты после прохода с мячом на 5+ метров) - у грузина два таких гола и пять голевых передач. По семь также у Муссы Диаби из "Байера" и Джамала Мусиалы из "Баварии".

До перехода в "Наполи" летом прошлого года Хвича выступал за "Динамо" (Батуми), казанский "Рубин", московский "Локомотив", "Рустави", "Динамо" (Тбилиси). В национальную команду вызывается с 2019 года.