Гол на 95-й минуте принес сенсацию в матче чемпиона Италии на старте сезона

Новости спорта Футбол Италия
Вчера 23:59
©x.com/Inter

Действующий чемпион Серии A миланский "Интер" сыграл вничью в первом туре чемпионата Италии сезона-2024/25, сообщают Vesti.kz.

В первом туре "Интер" на выезде встречался с "Дженоа". Хозяева поля на 20-й минуте вышли вперед после гола Алессандро Вольякко.

"Интер" благодаря дублю Маркуса Тюрама на 30-й и 82-й минуте сподобился на камбэк.

Впрочем, чемпионы Италии не сумели удержать победу, пропустив решающий гол на пятой добавленной ко второму тайму минуте - 2:2.

Отметим, что "Интер" в последних десяти матчах восемь раз обыгрывал клуб из Генуи. Еще две встречи завершились вничью. Последний раз миланцы проиграли "Дженоа" в феврале 2018 года.

Метки:
Интер Италия Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:59
Италия
Чемпион Евро помог новому клубу совершить невероятный камбэк
Вчера , 23:59
Италия
Гол на 95-й минуте принес сенсацию в матче чемпиона Италии на старте сезона
16 августа, 21:22
Италия
Талант из Турции получил легендарный номер в "Ювентусе"
16 августа, 14:00
Италия
Пророк назвал Осимхену клуб, в котором он "убьет" свою карьеру
15 августа, 21:23
Италия
Чемпионат Роналду получит новую звезду? Подробности
14 августа, 08:41
Италия
"Реал" - "Аталанта". Где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
13 августа, 19:37
Италия
Назван неожиданный претендент на "Золотой мяч"
13 августа, 16:05
Италия
Друг Зайнутдинова из сборной Узбекистана переедет к Месси? Подробности
12 августа, 10:57
Италия
Чемпион мира дебютировал за новый клуб и травмировался на 20-й минуте
11 августа, 12:57
Италия
Анчелотти принял решение по Мбаппе на матч за Суперкубок УЕФА
© 2008 - 2024 ТОО «EML»