Туринский "Ювентус" разгромил "Венецию" со счетом 4:0 в матче 12-го тура чемпионата Италии, забив все четыре мяча после перерыва, сообщают Vesti.kz.

Четыре гола за 18 минут

Счёт в матче был открыт на 53-й минуте: Ник Вольтемаде вывел туринцев вперед. Спустя шесть минут Тён Копмейнерс удвоил преимущество хозяев, а на 65-й минуте Хуан Кабаль довел счет до крупного.

Окончательный результат на 71-й минуте установил Рандаль Коло-Муани, реализовав пенальти. Таким образом, "Ювентус" забил четыре мяча за 18 минут второго тайма и одержал уверенную победу.

Положение команд в таблице

После этой победы "Ювентус" набрал 21 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Венеция" с шестью баллами располагается на предпоследней, 19-й строчке.

Лидером является римский "Лацио", который имеет 32 очка в активе.