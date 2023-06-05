Даже Бог плачет - Ибрагимович о завершении карьеры

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 13:30
©ФК "Милан"

Бывший нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал свое решение завершить профессиональную карьеру, сообщают Vesti.kz.

По словам 41-летнего шведа, утром в день объявления о своем уходе шел дождь. Ибргаимович признался, что подумал, что даже Богу стало грустно.

"Когда я проснулся и шел дождь, я сказал: "Даже Бог плачет". Я принимал решение в последние десять дней. Я принял его, даже не имея возможности завершить карьеру, выйдя на поле.

Вместе с тем то, что я пережил сегодня, было очень красиво, это память на всю жизнь. Теперь моя машина поедет в Миланелло без меня. Будем искать другие маршруты", - сказал Златан.

Ибрагимович сыграл лишь четыре матча в своем последнем сезоне за "Милан". Также он играл за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

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Метки:
Ибрагимович Златан Милан ФК
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