"Аталанта" и "Интер" не смогли выявить победителя в результативном матче 12-го тура Серии А, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 4:4. При этом хозяева поля на протяжении игры уступали в два мяча, но, несмотря на это, сумели отыграться и добиться ничьей.

В составе гостей хет-трик оформил Франческо Эспозито (16-я, 32-я и 52-я минуты), а также отличился Петар Сучич (76-я, с пенальти). У "Аталанты" голами отметились Эльиф Эльмас (35-я), Шарль Де Кетеларе (72-я и 80-я) и Франк Кессье (90+1-я, с пенальти).

После этой упущенной победы "Интер", являющийся действующим чемпионом страны, занимает третье место в турнирной таблице с 29 очками, тогда как "Аталанта" располагается на 12-й строчке с 15 очками.

В следующем туре "Интер" примет "Дженоа" (28 ноября), а "Аталанта" сыграет на выезде с "Лечче" (30 ноября).