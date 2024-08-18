Чемпион Евро помог новому клубу совершить невероятный камбэк

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 10:59
©instagram.com/sefutbol

"Милан" избежал поражения в домашнем матче с "Торино" в первом туре футбольной Серии А, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Джузеппе Меацца" завершилась со счетом 2:2. Первыми успеха добились гости благодаря автоголу Малика Тиава на 30-й минуте. На 60-й минуте подопечные Паоло Ваноли усилиями Дуваны Сапаты увеличили преимущество.

Несмотря на это, хозяева поля под занавес игры отыгрались. Сначала один мяч отыграл новичок "Милана" и победитель чемпионата Европы-2024 в составе сборной Испании Альваро Мората (89-я). Затем вышедший на замену Ноа Окафор (90+5-я) установил окончательный результат на табло.

Во втором туре, 24 августа, "Милан" на выезде сыграет с "Пармом", а на следующий день "Торино" дома примет "Аталанту".

Метки:
Евро-2024 Милан ФК Футбол Испания Италия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:59
Италия
Чемпион Евро помог новому клубу совершить невероятный камбэк
Вчера , 23:59
Италия
Гол на 95-й минуте принес сенсацию в матче чемпиона Италии на старте сезона
16 августа, 21:22
Италия
Талант из Турции получил легендарный номер в "Ювентусе"
16 августа, 14:00
Италия
Пророк назвал Осимхену клуб, в котором он "убьет" свою карьеру
15 августа, 21:23
Италия
Чемпионат Роналду получит новую звезду? Подробности
14 августа, 08:41
Италия
"Реал" - "Аталанта". Где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
13 августа, 19:37
Италия
Назван неожиданный претендент на "Золотой мяч"
13 августа, 16:05
Италия
Друг Зайнутдинова из сборной Узбекистана переедет к Месси? Подробности
12 августа, 10:57
Италия
Чемпион мира дебютировал за новый клуб и травмировался на 20-й минуте
11 августа, 12:57
Италия
Анчелотти принял решение по Мбаппе на матч за Суперкубок УЕФА
© 2008 - 2024 ТОО «EML»