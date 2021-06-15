Буффон отказался завершать карьеру и выбрал новый клуб

Бывший вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон нашел клуб для продолжения карьеры. Об этом сообщает Goal.

43-летний Буффон отказался завершать выступления в профессиональном футболе, несмотря на заявления о возможном уходе из спорта. Итальянец намерен вернуться в "Парму", за которую он выступал с 1995 до 2001 года.

Как сообщает журналист Николо Скира, голкипер в последние недели отклонил сразу несколько предложений от клубов из разных стран. В частности, Буффон имел шанс оказаться в "Барселоне" сменщиком Андре Тер-Штегена, его приглашали португальский "Спортинг" и турецкий "Бешикташ", а также поступали предложения от неназванных клубов из России и Греции. Все эти варианты он отклонил ради продолжения своей карьеры в "Парме", где он начинал играть.

Напомним, Буффон стал игроком "Ювентуса" в июле 2001 года, перейдя из итальянской "Пармы" за 52,8 миллиона евро. Спустя 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин.

43-летний итальянский голкипер покинул "Ювентус" по окончании сезона-2020/21 и находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне голкипер сыграл 12 матчей и пропустил семь голов. Буффон - десятикратный чемпион Италии. Также он выиграл чемпионат мира в составе сборной Италии.

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