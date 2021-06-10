Буффон отказал "Барселоне"

Голкипер Джанлуиджи Буффон отказался от предложения каталонской "Барселоны", сообщает Sport.es.

43-летний итальянский вратарь покинул "Ювентус" по окончании сезона-2020/21 и находится в статусе свободного агента.

По информации источника, "Барселона" предложила Буффону стать вторым голкипером команды, однако он отказался. Голкипер не хочет провести большую часть сезона на скамейке запасных и рассчитывает найти клуб, который сможет предоставить ему больше игрового времени.

Как сообщает Diario Sport, основная цель Буффона – поехать на чемпионат мира-2022 и стать первым футболистом, попавшим на шесть чемпионатов мира.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии 43-летний голкипер провел восемь матчей.

Буффон стал игроком "Ювентуса" в июле 2001 года, перейдя из итальянской "Пармы" за 52,8 миллиона евро. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, вернулся в Турин.

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