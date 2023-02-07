Президент ФИФА сделал заявление по поводу землетрясений в Турции и Сирии

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с землетрясениями на территории Турции и Сирии, сообщают Vesti.kz. Он высказался от имени мирового футбольного сообщества.
"От имени мирового футбольного сообщества я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб в результате землетрясений в Турции и Сирии. Наши мысли и молитвы с жертвами и с теми, кто пострадал в этой трагедии. Мы хотели бы выразить нашу солидарность и поддержку народам обеих стран в это ужасное время", - приводятся слова Инфантино в твиттере ФИФА.
FIFA President Gianni Infantino: "On behalf of the global football community, I would like to extend my deepest condolences to the families and friends of those who have lost their lives at the earthquakes in Türkiye and Syria."— FIFA (@FIFAcom) February 6, 2023
"Our thoughts and prayers are with the victims and with those who have been injured in this tragedy.— FIFA (@FIFAcom) February 6, 2023
"We would like to express our solidarity and support to the people of both countries during this terrible time."
Напомним, в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке страны произошла серия землетрясений, которая также затронула несколько провинций Сирии. Магнитуда превысила 7 баллов. В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По последним данным, погиб 2921 человек, более 15 тысяч человек получили ранения. В Сирии количество жертв составило 1444 человека.
Реклама