Президент ФИФА сделал заявление по поводу землетрясений в Турции и Сирии

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с землетрясениями на территории Турции и Сирии, сообщают Vesti.kz. Он высказался от имени мирового футбольного сообщества.

"От имени мирового футбольного сообщества я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб в результате землетрясений в Турции и Сирии. Наши мысли и молитвы с жертвами и с теми, кто пострадал в этой трагедии. Мы хотели бы выразить нашу солидарность и поддержку народам обеих стран в это ужасное время", - приводятся слова Инфантино в твиттере ФИФА.

FIFA President Gianni Infantino: "On behalf of the global football community, I would like to extend my deepest condolences to the families and friends of those who have lost their lives at the earthquakes in Türkiye and Syria."

"Our thoughts and prayers are with the victims and with those who have been injured in this tragedy.



"We would like to express our solidarity and support to the people of both countries during this terrible time."