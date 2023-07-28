Появились подробности массовой драки с польскими фанатами в Шымкенте

В департаменте полиции Шымкента прокомментировали произошедший инцидент с фанатами, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.
Напомним, что перед матчем квалификации Лиги конференций произошла стычка между футбольными фанатами из Казахстана и Польши.
Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:2. Казахстанский клуб упустил победу, ведя по ходу игры 2:0.
"27 июля в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана прошла футбольная встреча между командами "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан) и "Легия" (Варшава, Польша). Перед началом матча примерно в 20:30 между болельщиками команд произошла словесная перепалка.
Полицейские, обеспечивавшие общественный порядок, вовремя отреагировали. В результате удалось исключить конфликтную ситуацию. Хулиганских действий не было допущено", - ответили в полиции на запрос корреспондента Tengri Sport.
27.07.2023, Ordabasy🇰🇿 (left) vs. Legia Warszawa🇵🇱 (right) https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/nZcgUOD1ML— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 27, 2023
Ранее в аэропорту Шымкента "по-королевски" встретили варшавскую "Легию", польские СМИ восхитились казахстанским гостеприимством. Матч проходил в рамках Лиги конференций, "Ордабасы" забил два гола, но упустил победу.
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