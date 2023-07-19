Фитнес-тренера убили в Алматы. В полиции сделали заявление

В Алматы убили фитнес-тренера, передают Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В соцсетях появилось сообщение, что фитнес-тренера клуба Fitness Blitz застрелили в его квартире в ночь с 18 на 19 июля.
В полиции подтвердили эту информацию.
"Уголовное дело зарегистрировано и расследуется УП Наурызбайского района города Алматы по 99-й статье УК "Убийство". С целью раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа. Личности подозреваемых установлены, принимаются меры к их задержанию", - сообщили в Департаменте полиции Алматы.
По предварительным данным, у фитнес-тренера произошел конфликт со знакомым.
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