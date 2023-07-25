Сын Леброна Джеймса перенес остановку сердца во время тренировки

Сын знаменитого форварда "Лейкерс" Леброна Джеймса - Брони Джеймс был срочно госпитализирован после того, как у него случилась остановка сердца во время баскетбольной тренировки, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на TMZ.

"Вчера во время тренировки у Бронни Джеймса произошла остановка сердца. Медицинский персонал смог оказать помощь Бронни и доставить его в больницу. Сейчас его состояние стабильное, и он больше не находится в отделении интенсивной терапии. Мы просим уважать семью Джеймса и соблюдать конфиденциальность и сообщим СМИ, когда появится более подробная информация", - сообщает представитель семьи Джеймсов.

Инцидент произошел во время тренировки местной команды в Калифорнийском университете.

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