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"Похоже на дело Рафика": чемпионка мира прокомментировала суд над Бишимбаевым

"Похоже на дело Рафика": чемпионка мира прокомментировала суд над Бишимбаевым
©instagram.com/ab_aigerimm/

Видео с чемпионкой мира по грепплингу Айгерим Абилкадировой вызвало резонанс в социальных сетях, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

28-летняя спортсменка высказалась о самом обсуждаемом деле последних месяцев - суде над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой.

Во время одного из заседаний подсудимый заявил, что смерть Салтанат Нукеновой могла наступить вследствие травм, полученных при неоднократном падении, подчеркнув, что "пол является твердым тупым предметом". Также Бишимбаев рассказывал о травмах, полученных в туалете.

"Многие просят, чтобы я прокомментировала дело Бишимбаева. Что я могу сказать? Защита Бишимбаева очень похожа на защиту "рецидивиста Рафика", - сказала Айгерим в опубликованном видео.

Отметим, что в упомянутом номере резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Гарик Мартиросян высмеивают популярную программу "Криминальная Россия". Ситуация в выступлении доведена до абсурда, ведь представитель правопорядка обвиняет жертву в самоистязании, оправдывая освобождение опасного рецидивиста из тюрьмы.

Видеоролик Абилкадыровой набрал более 115 тысяч просмотров, а комментаторы негодуют по поводу произошедшего и отмечают, что с казахстанской чемпионкой такого бы не произошло.

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Метки:
Абилкадирова Айгерим Правосудие Убийство

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