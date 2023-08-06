Фанаты "Легии" устроили драку в Ташкенте после матча с "Ордабасы"

Фанаты польской "Легии" устроили драку и погром в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Championat.asia.

"В узбекском сегменте интернета распространилось видео с дракой, которую устроили болельщики польской "Легии" с охраной в одном из клубов Ташкента. Драка произошла 27 июля.

По имеющейся информации, зачинщиками драки стали болельщики "Легии", которые возвращались в Польшу через Ташкент с матча "Ордабасы" - "Легия". Известно, что болельщик "Легии", будучи в нетрезвом состоянии, ударил официанта ночного клуба. После чего охрана клуба вывела его на улицу. Друзья поддатого болельщика были не согласны с этим и устроили драку и погром перед входом в ночной клуб.

Следственный отдел ОВД Мирзо-Улугбекского района Ташкента возбудил уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса (хулигантсво). Следствие по этому делу продолжается", - пишет издание.