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Фанаты "Легии" устроили драку в Ташкенте после матча с "Ордабасы"

Фанаты "Легии" устроили драку в Ташкенте после матча с "Ордабасы"
©twitter.com/LegiaWarszawa

Фанаты польской "Легии" устроили драку и погром в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Championat.asia.

"В узбекском сегменте интернета распространилось видео с дракой, которую устроили болельщики польской "Легии" с охраной в одном из клубов Ташкента. Драка произошла 27 июля.

По имеющейся информации, зачинщиками драки стали болельщики "Легии", которые возвращались в Польшу через Ташкент с матча "Ордабасы" - "Легия". Известно, что болельщик "Легии", будучи в нетрезвом состоянии, ударил официанта ночного клуба. После чего охрана клуба вывела его на улицу. Друзья поддатого болельщика были не согласны с этим и устроили драку и погром перед входом в ночной клуб.

Следственный отдел ОВД Мирзо-Улугбекского района Ташкента возбудил уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса (хулигантсво). Следствие по этому делу продолжается", - пишет издание.

Отметим, что 27 июля "Ордабасы" и "Легия" в матче квалификации Лиги конференций сыграли со счетом 2:2 в Шымкенте. Болельщики польского клуба перед игрой устроили потасовку с фанатами "Ордабасы".  

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Метки:
Лига конференций

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