26-летний бывший футболист погиб в ДТП в Алматинской области

Бывший защитник "Жетысу" и "Байтерека" Алибек Батырбеков погиб в ДТП, ему было 26 лет, передает Tengri Sport.

Инцидент произошел вечером 18 июля на автодороге Алматы - Талдыкорган недалеко от Конаева.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado въехал в отбойник, после чего железная конструкция прошила машину насквозь.

"26-летний водитель около 18:20 на 109-м километре трассы не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП в реанимации от полученных травм скончался водитель, пострадали два пассажира. Оба пассажира госпитализированы в больницу Конаева", - сообщили в региональном Департаменте полиции.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области корреспонденту Tengri Sport подтвердили, что погиб экс-футболист Батырбеков, а в социальных сетях выражают соболезнования родным и близким спортсмена.

"Вчера в трагическом ДТП погиб лучший футболист Жетысуской области, тренер детской и подростковой команды Алибек Батырбеков. Выражаем наши соболезнования его семье", - пишут о трагедии в Instagram.

Добавим, что в последние годы Батырбеков работал детским тренером в Талдыкоргане. В 2012 году он был одним из четверых юношей из Алматинской области, которые прошли обучение по программе "Оле Бразил" в Бразилии.

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Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким погибшего.