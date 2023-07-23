Турецкого футболиста избили после ДТП

Защитник турецкого "Бешикташа" Эмреджан Узунхан подвергся нападению после ДТП в Стамбуле, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на NTV.

Футболист был атакован, когда ожидал прибытия полиции. В результате он получил серьезные травмы. Нападавший скрылся с места происшествия, но позже был задержан.

Узунхан был госпитализирован после инцидента, и ему потребуется время для полного восстановления. По предварительной информации, игрок не сможет принимать участие в футбольных матчах в течение шести месяцев.

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