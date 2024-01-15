Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Около спорта Происшествия
Комментарии

Известный спортсмен убит в Восточном Казахстане - подробности

Известный спортсмен убит в Восточном Казахстане - подробности
©instagram.com/katonkaragay_audany_akimdigi/

Появились подробности дерзкого преступления, совершенного в Усть-Каменногорске, сообщают Vesti.kz со ссылкой на yk-news.kz.

13 января  в полицию поступило сообщение от том, что возле одного из подъездов лежит мужчина в крови. Он получил огнестрельное ранение в одном из дворов на улице Казахстан, и скончался на месте от полученных травм.

Жертвой убийства стал известный спортсмен Эльер Юнусметов 1990 года рождения, тренировавшийся в клубе бразильского джиу-джитсу и грэпплинга "Барыс QTT". 

"Эльер Юнусметов - мастер спорта международного класса по жекпе-жек (ММА), мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта по кудо, обладатель Кубка мира и чемпион Евразии по жекпе-жек, обладатель Гран-при "Битва на Катуни" (Российская Федерация). Первые шаги в спорте начал в 5-летнем возрасте, первым тренером способного мальчишки стал его отец. По информации родственников Эльера Юнусметова, спортсмена похоронят в родном селе", - отмечает издание Yk-news.kz.

Как сообщает Tengrinews.kz в полиции опубликовали фото оружия, из которого был застрелен мужчина.

По данному факту начато досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, подозреваемый задержан.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Убийство Казахстан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости
Сегодня , 17:26
Происшествия
©instagram.com/katonkaragay_audany_akimdigi/ Известный спортсмен убит в Восточном Казахстане - подробности
31 декабря, 21:36
Происшествия
©пресс-служба Team Jumbo-Visma Чемпиона мира арестовали по подозрению в убийстве: подробности
26 декабря, 10:48
Происшествия
©Shutterstock Пропавший чемпион Европы по боксу из Казахстана найден
20 декабря, 22:40
Происшествия
©La Presse Экс-футболист ПСЖ получил ножевое ранение - подробности
28 ноября, 21:53
Происшествия
©Chaturong Suksuk Тайский паралимпиец застрелил четверых человек на собственной свадьбе, включая невесту
23 ноября, 09:15
Происшествия
©instagram.com/leomessi/ Жена Месси получила печальные новости
8 ноября, 16:18
Происшествия
©"Спорт24" Чемпион по боксу расстрелял четырех человек в центре Москвы: видео
19 сентября, 12:30
Происшествия
©boxingscene.com Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего действующего боксера в мире
16 сентября, 17:23
Происшествия
©@wbcmoro Трагедией завершился поединок за титул WBC
30 августа, 00:40
Происшествия
©Социальные сети Алины Горбачевой Пропавшую 16-летнюю российскую фигуристку нашли
29 августа, 22:48
Происшествия
©championat.com Пропавшая в Москве 16-летняя фигуристка попала на видео. Подробности
6 августа, 18:39
Происшествия
©twitter.com/LegiaWarszawa Фанаты "Легии" устроили драку в Ташкенте после матча с "Ордабасы"
3 августа, 17:14
Происшествия
©Wikimedia Commons Крокодил съел футболиста
28 июля, 13:08
Происшествия
©Кадр из видео Появились подробности массовой драки с польскими фанатами в Шымкенте
25 июля, 20:59
Происшествия
©instagram.com/bronny/ Сын Леброна Джеймса перенес остановку сердца во время тренировки
24 июля, 19:43
Происшествия
©boxingscene.com Какой срок грозит Шуменову за побег. Мнение юриста
23 июля, 18:59
Происшествия
©Cnnturk.com Турецкого футболиста избили после ДТП
20 июля, 18:40
Происшествия
©twitter.com/TeamGBicehockey Хоккеист сборной Великобритании скончался в аварии
19 июля 2023, 16:21
Происшествия
©Tengrinews.kz / Турар Казангапов Фитнес-тренера убили в Алматы. В полиции сделали заявление
19 июля 2023, 15:10
Происшествия
©instagram.com/batyrbekov.a.a 26-летний бывший футболист погиб в ДТП в Алматинской области
18 июля 2023, 11:03
Происшествия
©Кадр из видео В Актау похоронили 21-летнюю спортсменку
18 июля 2023, 08:28
Происшествия
©instagram.com/mariusgersbeck_ Выбил зуб и сломал нос: вратарь немецкого клуба задержан за драку с фанатом
13 июля 2023, 21:34
Происшествия
©BBC Вратарь ПСЖ был в миллиметрах от смерти
13 июля 2023, 17:49
Происшествия
©Vesti.kz, Турар Казангапов Драка с Шуменовым: адвокат пострадавшего рассказал свою версию
11 июля 2023, 20:49
Происшествия
©Showtime Бейбут Шуменов угодил в скандал: избил мужчину с ребенком на руках в ТРЦ в Астане
11 июля 2023, 13:13
Происшествия
©Tengrinews.kz / Турар Казангапов Арестован глава дирекции развития спорта Астаны
8 июля 2023, 07:53
Происшествия
©instagram.com/edwinvandersar1 Появились подробности госпитализации легенды "Манчестер Юнайтед" Эдвина ван дер Сара
7 июля 2023, 23:08
Происшествия
©twitter.com/AFCAjax Легендарный вратарь Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию с кровоизлиянием в мозг
5 июля 2023, 13:04
Происшествия
©Кадр из видео Сына Даулета Турлыханова арестовали
5 июля 2023, 12:26
Происшествия
©Фото из личного архива Валерии Шальновой Известная казахстанская спортсменка найдена мертвой. Ей было 21

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus