Жанибек Алимханулы отреагировал на ужасную трагедию в Турции

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Турции, сообщают Vesti.kz.

В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке страны произошла серия землетрясений, которая также затронула несколько провинций Сирии. Магнитуда превысила 7 баллов. В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По последним данным, погиб 2921 человек, более 15 тысяч человек получили ранения. В Сирии количество жертв составило 1444 человека.

"Братья и сестры из Турции. Примите наши глубочайшие соболезнования!" - написал Алимханулы в Твиттере.

Brothers and sisters from🇹🇷 Turkey. Please accept our deepest condolences!