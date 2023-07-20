Хоккеист сборной Великобритании скончался в аварии

Хоккеист сборной Великобритании Майк Хэммонд скончался на 34-м году жизни, сообщают Vesti.kz со ссылкой на твиттер национальной команды. Он выступал за клуб "Ноттингем Пантерз".

Минувшей ночью он попал в дорожно-транспортное происшествие и погиб.

В составе сборной Великобритании Хэммонд участвовал в чемпионатах мира-2019 и 2021.

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