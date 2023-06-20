На маму Фирузы Шариповой совершили нападение. Подробности

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова, на маму которой несколько дней назад было совершено нападение в Таразе, раскрыла детали этого дела, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсменка разместила пост в своем Instagram, раскрыв шокирующие подробности.

"13 июня на мою маму напал гражданин Е. и совершил грабеж, угрожал моей сестре. Усилиями моих родственников и сотрудников полиции этот преступник был пойман. Орган уголовного преследования совместно с прокуратурой представили в суде ходатайство, чтобы на время следствия в течение двух месяцев он содержался под стражей. Но почему-то суд не учел мнение следственных органов и прокуратуры и определил в качестве меры пресечения домашний арест.

Об этом судебном процессе моя семья не была извещена. Мы узнали, что его выпустили из-под стражи, когда мама вчера увидела его на улице. Моя сестренка теперь боится выходить из дома, потому что он угрожал ее зарезать. Он знает место работы моей мамы, потому что прокурор ее опрашивал в присутствии преступника.

Мы сейчас подали ходатайство, чтобы нам восстановили срок для обжалования. В течение указанных в нем трех дней мы даже не были в курсе, что вынесено такое постановление. Конечно, мы хотим его обжаловать. Считаем, что человек после такого преступления должен находиться в изоляции от общества, потому что он опасен для окружающих. Согласно постановления суда подсудимый живет у своего брата, адрес установлен с его слов. То есть у него даже нет своего жилья. И как суд мог дать ему домашний арест? Он в любой момент может убежать и скрыться от суда и следствия и не получить наказание.

Я надеюсь на справедливость нашего суда и призываю общественность поддержать нас!🙏", - заключила она.