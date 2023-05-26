Казахстанского рекордсмена арестовали в Астане

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Сегодня 10:58
©instagram/marat_zhylanbayev

В Астане арестован казахстанский супермарафонец Марат Жыланбаев, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на межрайонный следственный суд столицы. Он помещен под стражу на два месяца.

"25 мая 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Жыланбаева М.Т. сроком на два месяца", - говорится в сообщении межрайонного следственного суда Астаны.

Жыланбаева выделяют как единственного спортсмена, который сумел в одиночку пробежать самые крупные пустыни в мире. Ему удалось преодолеть такие пустыни, как Каракумы, Сахара, Большая Виктория и Невада, установив семь рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Он разработал свой собственный подход к бегу, который позволил ему за год перейти от обычного марафонца к экстрамарафонцу и достичь мирового уровня результатов. Жыланбаев был признан самым выносливым и сильным человеком на Земле. Однако в 1995 году он решил завершить свою спортивную карьеру и заняться общественной деятельностью.

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Метки:
марафон Легкая атлетика

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