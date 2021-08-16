Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным скончавшегося Амангельды Сейтхана

Амангельды Сейтханов. Фото: facebook.com/aman.seytkanov
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Вчера 23:49

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелович Токаев выразил соболезнования семье и родным скончавшегося спортивного комментатора Амангельды Сейтхана.

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передают Vesti.kz.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, спортивного комментатора Амангельды Сейтхана. Он внес неоценимый вклад в развитие казахстанской спортивной журналистики. Уверен, имя Амангельды Муатканулы навсегда останется в памяти людей и будет вписано золотыми буквами в историю казахского телевидения", - говорится в телеграмме.

Ранее стало известно, что Сейтхан скончался от коронавируса в возрасте 52 лет.

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Метки:
Токаев Касым-Жомарт Коронавирус Утраты


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Вчера 23:49
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