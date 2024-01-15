Известный спортсмен убит в Восточном Казахстане - подробности

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Появились подробности дерзкого преступления, совершенного в Усть-Каменногорске, сообщают Vesti.kz со ссылкой на yk-news.kz.

13 января  в полицию поступило сообщение от том, что возле одного из подъездов лежит мужчина в крови. Он получил огнестрельное ранение в одном из дворов на улице Казахстан, и скончался на месте от полученных травм.

Жертвой убийства стал известный спортсмен Эльер Юнусметов 1990 года рождения, тренировавшийся в клубе бразильского джиу-джитсу и грэпплинга "Барыс QTT". 

"Эльер Юнусметов - мастер спорта международного класса по жекпе-жек (ММА), мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта по кудо, обладатель Кубка мира и чемпион Евразии по жекпе-жек, обладатель Гран-при "Битва на Катуни" (Российская Федерация). Первые шаги в спорте начал в 5-летнем возрасте, первым тренером способного мальчишки стал его отец. По информации родственников Эльера Юнусметова, спортсмена похоронят в родном селе", - отмечает издание Yk-news.kz.

Как сообщает Tengrinews.kz в полиции опубликовали фото оружия, из которого был застрелен мужчина.

По данному факту начато досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, подозреваемый задержан.

Метки:
Убийство Казахстан

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