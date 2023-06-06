Футболист "Манчестер Юнайтед" обвиняется в домашнем насилии

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Игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Бразилии, Антони, стал объектом обвинений в совершении домашнего насилия, угроз и физического воздействия на свою девушку Габриэлу Каваллин, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации издания Globo Esporte, Каваллин обратилась в полицию Сан-Паулу, заявляя, что стала жертвой нападения со стороны Антони 20 мая, в тот же день, когда бразильский футболист выступал за "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ против "Борнмута".

Отчет также содержит фотографии с синяками и сообщениями, содержащими угрозы. Девушка потребовала незамедлительного принятия срочных мер по ее защите и проведения судебно-медицинской экспертизы.

В июне 2022 года Каваллин уже сообщала в социальных сетях о своем случившемся выкидыше, когда они с Антони ожидали рождение своего первого ребенка. Теперь она столкнулась с серьезными обвинениями в отношении своего партнера и обратилась к правоохранительным органам для защиты своих прав.

Такие обвинения в домашнем насилии и физическом насилии являются очень серьезными. Полиция должна провести тщательное расследование этого дела, чтобы выяснить все обстоятельства и принять соответствующие меры в соответствии с законом.

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Метки:
Манчестер Юнайтед Бразилия

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