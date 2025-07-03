Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

ДТП произошло в испанской провинции Самора.

Игрок "Ливерпуля" погиб, когда автомобиль, в котором он ехал со своим братом Андре слетел с дороги, что привело к возгоранию.

По словам очевидцев, автомобиль был охвачен пламенем, которое также перекинулось на близлежащие объекты.

Отметим, что 28-летний португальский форвард десять дней назад отпраздновал свадьбу.





Напомним, Жота перешел в "Ливерпуль" в 2020 году из "Вулверхэмптона". На его счету 182 матча за "красных", в которых он забил 65 голов и сделал 26 ассистов.

В сезоне-2024/25 он стал чемпионом Английской Премьер-лиги, а затем вместе со сборной Португалии во второй раз в карьере выиграл Лигу наций.