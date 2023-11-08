Чемпион по боксу расстрелял четырех человек в центре Москвы: видео

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Сегодня 16:18
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В сети появилось видео скандального инцидента с участием российского боксера, чемпиона Европы Никиты Иванова, сообщают Vesti.kz.

Позавчера, 37-летний Иванов, в ходе инцидента возле ресторана на Шлюзовой набережной в Москве, произвел выстрелы из травматического пистолета, что привело к ранению четырех человек.

Сотрудники полиции задержали боксера, который останется под стражей до 5 января. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Иванов также выразил свои извинения пострадавшим и выразил готовность покрыть расходы на их медицинское обслуживание.

На данный момент боксеру грозит до 7 лет лишения свободы.

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