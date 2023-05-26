Бывший игрок "Барселоны" арестован за стрельбу в общественном месте

Новости спорта Около спорта Происшествия
Сегодня 11:22
©instagram.com/douglaspds/

Бывший футболист "Барселоны" Дуглас Сантос был арестован в Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации от Globo Esporte, Сантос был задержан по обвинению в незаконном использовании огнестрельного оружия. Футболист произвел выстрелы в воздух ночью на одной из парковок в городе Бразилиа.

Позднее Сантос спрятал пистолет в лесистой местности, и оружие до сих пор не было обнаружено, однако сам игрок признался, что он был автором выстрела.

В настоящее время 32-летний футболист не состоит в какой-либо команде, его последним клубом был стамбульский "Бешикташ". Сантосу предстоит судебное разбирательство.

В составе "Барселоны" Сантос стал победителем Лиги чемпионов, дважды стал чемпионом Испании и дважды выиграл Кубок Испании. Бразильский игрок провел восемь официальных матчей за два года в составе клуба.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барселона Огнестрельное оружие Бразилия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:22
Происшествия
Бывший игрок "Барселоны" арестован за стрельбу в общественном месте
Сегодня , 10:58
Происшествия
Казахстанского рекордсмена арестовали в Астане
Вчера , 19:26
Происшествия
Илья Ильин сообщил о пожаре в его доме (Видео)
8 мая, 10:40
Происшествия
Избил ребенка до смерти: обвиняемый тренер не считает себя виновным
2 мая, 08:42
Происшествия
Бывший боец UFC скончался после наезда автобуса
29 апреля, 16:26
Происшествия
Полиция обыскала офис "Баварии" по делу об отмывании денег в отношении российского миллиардера
27 апреля, 22:15
Происшествия
Экс-звезда UFC добровольно явился в полицию. Ему грозит тюрьма за уличную драку
27 апреля, 21:20
Происшествия
Умер "Король" профессионального бокса. Он проигрывал казахстанцу
18 апреля, 15:02
Происшествия
В военной прокуратуре рассказали подробности драки сына Даулета Турлыханова
12 апреля, 11:09
Происшествия
Жуткое видео: футболист поджег себя после обвинений в терроризме
© 2008 - 2023 ТОО «EML»