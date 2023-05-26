Бывший футболист "Барселоны" Дуглас Сантос был арестован в Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации от Globo Esporte, Сантос был задержан по обвинению в незаконном использовании огнестрельного оружия. Футболист произвел выстрелы в воздух ночью на одной из парковок в городе Бразилиа.

Позднее Сантос спрятал пистолет в лесистой местности, и оружие до сих пор не было обнаружено, однако сам игрок признался, что он был автором выстрела.

В настоящее время 32-летний футболист не состоит в какой-либо команде, его последним клубом был стамбульский "Бешикташ". Сантосу предстоит судебное разбирательство.

В составе "Барселоны" Сантос стал победителем Лиги чемпионов, дважды стал чемпионом Испании и дважды выиграл Кубок Испании. Бразильский игрок провел восемь официальных матчей за два года в составе клуба.