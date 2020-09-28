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Задержан предполагаемый виновник гибели экс-хоккеиста казахстанского клуба

Игрок погиб в результате ДТП.

Задержан предполагаемый виновник гибели экс-хоккеиста казахстанского клуба
Вадим Орехов. Фото: bookmaker-ratings.ru©
Новости спорта Около спорта Происшествия
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Водителя автомобиля, в котором погиб хоккеист Вадим Орехов, задержали в Барнауле, в момент аварии он, по предварительной информации, был пьян, сообщает пресс-служба регионального МВД.

"По предварительной информации, водитель 1998 года рождения мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации на срок 48 часов", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что вратарь барнаульской команды "Динамо-Алтай" Вадим Орехов погиб в результате ДТП на 26-м году жизни.

"По факту ДТП, которое произошло на улице Аванесова в Барнауле в ночь на 27 сентября текущего года, в результате которого автомобиль въехал в препятствие и пассажир 1995 года рождения скончался до приезда скорой помощи, следственным управлением УМВД России по Барнаулу возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - уточняют в МВД.

Сообщается, что назначены все необходимые экспертизы и исследования. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства и причины ДТП.

Уроженец Новосибирска Орехов профессиональную карьеру начал в "Сибирских снайперах", далее играл за клубы "Сарматы" (Оренбург), "Тамбов", "Горняк" (Рудный), "Химик" (Новополоцк), "Металлург" (Жлобин). За "Сибирь" в КХЛ Орехов провел один матч в сезоне-2013/14. За "Динамо-Алтай" провел четыре матча.

Церемония прощания состоится во вторник в Алтайском похоронном доме.

 

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Метки:
ДТП Горняк ХК

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