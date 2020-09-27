Экс-хоккеист казахстанского клуба погиб в ДТП

Сегодня, в ночь на 27 сентября, вратарь хоккейного клуба "Динамо-Алтай" Вадим Орехов
, который в свое время играл за "Горняк"
из Рудного, погиб в результате ДТП на 26-м году жизни, сообщает пресс-служба барнаульского клуба.
"В ХК "Динамо-Алтай" случилось большое горе: сегодня ночью в автокатастрофе погиб вратарь нашей команды Вадим Орехов. Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора…
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея - всем, кому он был дорог. Память о нем навсегда останется с нами", - говорится в сообщении клуба.
Орехов - уроженец Новосибирска, профессиональную карьеру начинал в "Сибирских Снайперах", далее играл за клубы "Сарматы" (Оренбург), "Тамбов", "Горняк" (Рудный), "Химик" (Новополоцк), "Металлург" (Жлобин).
За "Горняк" он выступал в сезоне-2018/19, сыграв 30 матчей.
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