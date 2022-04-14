Юношеская сборная Казахстана одержала первую победу на ЧМ по хоккею

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (U-18) одержала первую победу в дивизионе lA чемпионата мира в Словакии, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанцы обыграли Данию со счетом 4:2. В составе победителей отличились Даниил Свинтальский (32-я минута), Всеволод Логвин (40-я), Артем Авдеенко (44-я) и Алдияр Нурлан (60-я). У проигравших шайбы забросили Себастьян Расмуссен (38-я) и Антон Стенбаккен (46-я).

Напомним, на старте турнира подопечные Сергея Старыгина уступили Норвегии (2:9), а после проиграли Франции (2:4).

Следующий матч Казахстан проведет с Японией 15 апреля.

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