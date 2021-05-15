Вратарь сборной Казахстана по хоккею Никита Бояркин принял квалификационное предложение "Сарыарки" о продлении контракта на два сезона, сообщает пресс-служба карагандинского клуба.

В прошедшем сезоне 22-летний голкипер сыграл 37 матчей, в которых одержал 31 победу. Также на его счету 13 шатаутов. Коэффициент надежности - 1.66, процент отраженных бросков - 92.96.

Добавим, что Бояркин заменил Хенрика Карлссона, который со скандалом покинул расположение сборной Казахстана перед чемпионатом мира-2021. Позже "Барыс" объявил о расставании с Карлссоном.

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