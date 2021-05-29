"Вначале рассматривали как сладкую булочку, а теперь их нужно опасаться". В России восхитились игрой Казахстана на ЧМ по хоккею

"Спорт-Экпресс" прокомментировал выступление сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня подопечные Юрия Михайлиса разгромили команду Италии со счетом 11:3, одержав самую крупную победу в своей истории.

Сборная Казахстана установила рекорд чемпионата мира по хоккею

"За сборную Казахстана на этом чемпионате мира хочется болеть. И не только потому, что соседи. Команда Юрия Михайлиса на турнире в Риге впервые в современной истории не мучается в элитной группе, а играет по-настоящему задорно, ярко и даже против топовых соперников не боится действовать первым номером. Причем казахстанцы дают нам не просто эстетику, но и так нужный ее болельщикам результат. Если вначале кто-то и рассматривал их как сладкую булочку, то теперь их нужно как минимум опасаться - с чувством собственного достоинства у этих парней все в порядке.

Сейчас как-то становится дико от того факта, что за все турниры в топ-дивизионе сборная страны с некогда одной из мощнейших школ в Союзе выиграла всего три матча. Однако уже за один ЧМ в столице Латвии казахстанцы насобирали четыре победы. Подопечные Михайлиса через буллиты перекусили хозяев турнира и традиционно непростых финнов, с трудом убрали с пути здорово играющих немцев, а сегодня со счетом 11:3 размозжили скромных итальянцев.

Теперь для того, чтобы не смотреть на результаты конкурентов и гарантировать себе место в плей-офф , казахстанцам в заключительном матче группового этапа нужно в основное время обыгрывать сборную Норвегии. Ну а пока страна заслуженно ликует и празднует самую крупную победу в своей истории на чемпионатах мира в элитном дивизионе", - пишет издание.

Напомним, матч Казахстан - Норвегия состоится 31 мая. На данный момент казахстанцы с десятью очками занимают второе место в группе, тогда как норвежцы (5) уже лишились шансов на выход в плей-офф ЧМ-2021.

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