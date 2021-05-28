Видеообзор матча с Канадой, или как Казахстан был близок к еще одной сенсации на ЧМ-2021 по хоккею

Всего было заброшено шесть шайб.

Фото: КФХ. Ольга Бугаева©
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Сегодня 22:49

Сборная Казахстана по хоккею проиграла Канаде на чемпионате мира в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ходе встречи подопечные Юрия Михайлиса уступали 0:2, но, несмотря на это, не опустили руки и отыгрались. Вот только немного им не хватило везения, чтобы сотворить очередную сенсацию, так как впоследствии они пропустили необязательные две шайбы, одна из которых влетела уже в пустые ворота.

Следующий матч Казахстан проведет 29 мая с Италией, с которой на следующий день встретится Канада.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей


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