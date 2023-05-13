Видеообзор камбэка сборной Казахстана в матче ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Вчера 23:31 Комментарии 1
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Сборная Казахстана с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею, который стартовал в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом матче. Подопечные Галыма Мамбеталиева начали выступление встречей против Норвегии в Риге, которая принимает игры группы B.

Команда Казахстана по ходу основного времени уступала со счетом 1:3, но сумела сотворить камбэк. Голв в составе Казахстана на счету Максима Мухаметова, Валерия Орехова и Никиты Михайлиса.

Победу Казахстану в серии буллитов принес Роман Старченко.

14 мая команда Мамбеталиева встретится с Чехией, которая на старте обыграла Словакию.

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Метки:
Сборная РК по хоккею
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