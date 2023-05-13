Видеообзор камбэка сборной Казахстана в матче ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею, который стартовал в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом матче. Подопечные Галыма Мамбеталиева начали выступление встречей против Норвегии в Риге, которая принимает игры группы B.

Команда Казахстана по ходу основного времени уступала со счетом 1:3, но сумела сотворить камбэк. Голв в составе Казахстана на счету Максима Мухаметова, Валерия Орехова и Никиты Михайлиса.

Победу Казахстану в серии буллитов принес Роман Старченко.

14 мая команда Мамбеталиева встретится с Чехией, которая на старте обыграла Словакию.