"Величайшая в мире казахоязычная хоккейная нация". Казахстан получил оценку на ЧМ-2023

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Сегодня 16:02
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Пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовала финальный рейтинг сборных после завершения чемпионата мира, который проходил в Тампере (Финляндия) и Рига (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана, сохранившая прописку в топ-дивизионе заняла 11 место из 16 в рейтинге силы. Кроме того, команда Галыма Мамбеталиева получила такой слоган: "Величайшая в мире казахоязычная хоккейная нация".

Команда Казахстана расположилась на шестом месте в своей группе (итоговая 11 позиция). В обновленном рейтинге IIHF Казахстан улучшил свое положение, поднявшись с 16 на 15 место.

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