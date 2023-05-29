"Величайшая в мире казахоязычная хоккейная нация". Казахстан получил оценку на ЧМ-2023

Пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовала финальный рейтинг сборных после завершения чемпионата мира, который проходил в Тампере (Финляндия) и Рига (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана, сохранившая прописку в топ-дивизионе заняла 11 место из 16 в рейтинге силы. Кроме того, команда Галыма Мамбеталиева получила такой слоган: "Величайшая в мире казахоязычная хоккейная нация".

Команда Казахстана расположилась на шестом месте в своей группе (итоговая 11 позиция). В обновленном рейтинге IIHF Казахстан улучшил свое положение, поднявшись с 16 на 15 место.