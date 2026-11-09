Талгат Жайлауов сделал заявление после исторического триумфа в Азии

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Талгат Жайлауов в интервью Shaiba.kz прокомментировал триумф национальной команды на чемпионате Азии, а также оценил игру молодых хоккеистов и рассказал о перспективах развития казахстанского хоккея, сообщают Vesti.kz.

Национальная команда победила на континентальном первенстве в Южной Корее.

- Это уже третья победа, поэтому прежнего вкуса, наверное, нет, но всё равно приятно выигрывать. Мы посмотрели на азиатские команды - они тоже прибавляют. Нужно анализировать и работать над внутренним чемпионатом, чтобы хоккеисты развивались и появлялось больше молодёжи. Мы хотели привлечь больше молодых игроков, но пока их немного. Кто-то играет за океаном, кто-то выступает за сборные U18 и U20. Поехали все лучшие. Конечно, есть и другие ребята, но на данный момент вызванные игроки выглядели сильнее.

- Перед началом турнира вы говорили, что привлекли в команду очень молодых игроков. Оправдали ли они ваши ожидания?

- В принципе, кто-то сыграл ровно, кто-то - неровно. Они молодцы. Думаю, у них большое будущее, если будут работать над собой.

- В последнем матче победитель определился только в серии буллитов. Насколько сложно было выбрать исполнителей решающих бросков?

- Я знаю ребят и их лучшие технические качества. Думаю, здесь сыграла не лотерея, а мастерство игроков. Мне нужно было только правильно выбрать тех, кто будет исполнять решающие буллиты.

- И напоследок - пару слов болельщикам.

- Болельщики нас поддерживали. Думаю, в Корее многие смотрели трансляции. Хочу всем передать спасибо. Самое главное, что задача выполнена и мы порадовали болельщиков.

Сборная Казахстана выиграла все три матча на чемпионате Азии в Южной Корее и в третий раз подряд завоевала золотые медали. Подопечные Жайлауова обыграли Японию (3:2), Китай (5:0) и Южную Корею по буллитам (1:0).

Казахстан стал победителем всех трёх мужских чемпионатов Азии под эгидой IIHF. Первое золото было завоёвано в 2024 году в Алматы, второе - в 2025-м в Пекине, третье - теперь в южнокорейском Чонджу.