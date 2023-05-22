Стало известно место Казахстана в рейтинге силы на ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 19:39
©КФХ

Названо место сборной Казахстана в рейтинге сила на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Галыма Мамбеталиева располагается на 13-м месте из 16-ти. 

"Иногда 37-летним нужна небольшая помощь", - гласит подпись к команде Казахстана.

Лидируют в рейтинге американцы. Сборная Швейцарии располагается на втором месте, а Швеции - на третьем.

Отметим, что сборная Казахстана сегодня, 22 мая проведет заключительный матч группового этапа против Словении. Этап встреча ничего не решает поскольку Казахстан досрочно сохранил прописку в "элите", а словенцы идут на понижение.

Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:37
Сборные (хоккей)
"Даст дорогу в "Барыс". Хоккеистов сборной Казахстана обнадежили на ЧМ-2023
Сегодня , 19:39
Сборные (хоккей)
Стало известно место Казахстана в рейтинге силы на ЧМ-2023 по хоккею
Сегодня , 17:28
Сборные (хоккей)
В Канаде назвали главный недостаток Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Сегодня , 15:01
Сборные (хоккей)
В России вынесли вердикт последнему матчу сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
Сегодня , 12:29
Сборные (хоккей)
Определился первый неудачник ЧМ-2023 по хоккею с участием Казахстана
Сегодня , 07:41
Сборные (хоккей)
Определился победитель группы сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Сегодня , 07:21
Сборные (хоккей)
Прямая трансляция заключительного матча Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Сегодня , 01:11
Сборные (хоккей)
Историческое достижение: Казахстан досрочно сохранил прописку в элите мирового хоккея
Вчера , 20:59
Сборные (хоккей)
"Сломал соперника". Тренер сборной Латвии оценил разгром Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 11:55
Сборные (хоккей)
Михайлис стал лучшим игроком сборной Казахстана в матче против Латвии на ЧМ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»