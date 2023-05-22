Стало известно место Казахстана в рейтинге силы на ЧМ-2023 по хоккею

Названо место сборной Казахстана в рейтинге сила на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда Галыма Мамбеталиева располагается на 13-м месте из 16-ти.
"Иногда 37-летним нужна небольшая помощь", - гласит подпись к команде Казахстана.
Лидируют в рейтинге американцы. Сборная Швейцарии располагается на втором месте, а Швеции - на третьем.
Отметим, что сборная Казахстана сегодня, 22 мая проведет заключительный матч группового этапа против Словении. Этап встреча ничего не решает поскольку Казахстан досрочно сохранил прописку в "элите", а словенцы идут на понижение.