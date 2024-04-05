Стали известны планы сборной Казахстана перед ЧМ по хоккею

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Сегодня 17:36
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Известны некоторые подробности подготовки сборной Казахстана по хоккею к чемпионату мира-2024, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы КФХ, 10 апреля на "Барыс Арене" стартуют учебно-тренировочные сборы национальной команды.

"Приглашения в национальную команду были отправлены всем хоккеистам, в которых мы заинтересованы. 10 апреля на "Барыс Арене" соберутся все те, кто уже завершил сезон в своих клубах. Остальные присоединятся по окончанию выступлений в плей-офф Кубка Гагарина и чемпионата Казахстана", - прокомментировал старт УТС главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев.

Напомним, с 10 по 24 мая в Чехии пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой. Казахстанцы сыграют в группе "B", где встретятся с командами США, Швеции, Словакии, Латвии, Германии, Франции и Польши.

Метки:
Сборная РК по хоккею Хоккей

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