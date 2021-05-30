Стал известен четвертый неудачник ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан идет в зоне плей-офф

Сборная Беларуси после поражения от Швейцарии лишилась шансов на плей-офф чемпионата мира по хоккею в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы А завершилась со счетом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0). Дубль сделал Джоэль Вермин (19-я и 53-я минуты), также шайбы забросили Кристоф Бертши (1), Свен Андригетто (22), Грегори Хофман (33) и Фабрис Герцог (58). Голкипер швейцарцев Леонардо Дженони отразил 20 бросков.

Сборная Швейцарии набрала 12 очков и вместе с командами России и Словакии лидирует в группе, однако россияне и словаки сыграли на один матч меньше. Команда Беларуси стала четвертой командой, которая потеряла шансы на выход в плей-офф.



Первой в группе А шансов лишилась Великобритания, а в группе В там уже точно не выступят Италия и Норвегия.

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