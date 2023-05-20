США выиграли пятый матч подряд на ЧМ-2023 по хоккею

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Сегодня 19:22
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Сборная США обыграла Данию в рамках группового этапа чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу американцев. Отличились Каттер Готье (50-я минута), Алекс Так (56-я) и Рокко Гримальди (60-я).

Таким образом, команда США набрала 15 очков, выиграв пять матчей из пяти в группе A и закрепившись на первом месте. Датчане с 8 баллами находятся на четвертой строчке. В плей-офф выходят четыре лучшие сборные группы, а последняя покидает топ-дивизион.

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