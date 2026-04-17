В составе сборной Казахстана произошли изменения перед ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею продолжит подготовку к чемпионату мира в дивизионе IA, проведя учебно-тренировочный сбор в Минске (Беларусь), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФХ.

Тренерский штаб команды определил расширенный состав игроков, которые отправятся на выездной УТС. В список вошли 28 хоккеистов. Первоначальный список на сборы в Астану насчитывал почти 50 хоккеистов.

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба - "Барыс", КХЛ), Владислав Нурек ("Горняк", Рудный);

Защитники: Адиль Бекетаев, Дмитрий Бреус, Самат Данияр (все - "Барыс" КХЛ), Тамирлан Гайтамиров, Артём Королёв, Бейбарыс Оразов, Кирилл Никитин (все – "Номад", Астана), Фёдор Хорошев ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Эдуард Михайлов, Иван Степаненко (оба - "Сарыарка", Караганда)

Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Всеволод Логвин, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Семён Симонов, Ансар Шайхмедденов (все - "Барыс", КХЛ), Артур Гатиятов, Саян Данияр, Кирилл Ляпунов, Абай Мангисбаев, Батырлан Муратов, Роман Старченко (все - "Номад", Астана), Аркадий Шестаков ("Адмирал", КХЛ).

На мировом первенстве, которое пройдет со 2 по 8 мая в Польше сборная Казахстана сыграет с командами Франции, Украины, Японии, Польши и Литвы.

Расписание матчей сборной Казахстана:2 мая. 19:00. Литва - Казахстан;3 мая. 15:30. Казахстан - Япония;5 мая. 22:30. Казахстан - Польша;7 мая. 19:00. Украина - Казахстан;8 мая. 15:30. Казахстан - Франция.