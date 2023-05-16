Соперники сборной Казахстана обошлись одним голом в матче ЧМ-2023 по хоккею

Сборные Словении и Норвегии сыграли в матче группы B на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Тампере (Финдяндия) и Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Риге, которая принимает встречи группы B завершился минимальной победой норвежцев - 1:0. Единственную шайбу в первом периоде на 15-й минуте забросил Томас-Берг Пеульсен.

Отметим, что на старте турнира Норвегия по буллитам уступила Казахстану - 3:4. Команда Галыма Мамбеталиева сыграет сегодня, 16 мая со Швейцарией. Против Словении Казахстан проведет матч 22 мая.